Conflit au sein du PS : le tribunal tranche ce lundi 29 septembre

Le Tribunal de grande instance de Dakar va trancher ce lundi 29 septembre 2025 sur l'affaire opposant Aminata Mbengue Ndiaye à l'« Initiative pour la refondation du Parti socialiste (PS) », qui l'a traînée devant la barre.



Pour rappel, une frange significative de militants et de cadres du Ps, regroupés autour de « l’Initiative pour la refondation du Parti socialiste », remet frontalement en cause la légitimité de l’équipe dirigeante menée par Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale intérimaire depuis juillet 2019.



À cet effet, les plaignants ont déposé une plainte assortie d’un dossier étayé par les signatures de militants, exigeant la démission de la direction en place. L’objectif affiché est clair, c’est d’ « empêcher toute tenue des réunions statutaires du Bureau Politique (BP) et du Secrétariat Exécutif National (SEN), que les contestataires estiment désormais "illégitimes et illégales" ».



Cependant, selon le journal Les Échos, il y a eu une réunion du Secrétariat Exécutif National du Parti socialiste samedi dernier. Même si elle n'a pas réuni l'ensemble des membres, la presse a pu identifier quelques membres éminents de cette instance, tels qu'Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, Alioune Ndoye, Abdoulaye Wilane, Gorgui Ciss, Louis Thomas, Juliette Zinga, et Fakha Touré.