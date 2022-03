Conflit casamançais: Aminata Touré invite Ousmane Sonko à clarifier sa position

Face à la presse ce mardi, l'ex-premier ministre, Aminata Touré a appelé l'opposant Ousmane Sonko, à clarifier sa position sur le conflit Casamançais, vieux de plus de 50 ans. Elle a dénoncé le silence assourdissant de l'actuel maire originaire de cette localité du sud du Sénégal.



« Depuis l'appel de Ziguinchor de 2012, le président Macky Sall a privilégié la démarche de négociations pour résoudre une fois pour toute le conflit en Casamance où il ne saurait y avoir ni vainqueur ni vaincu. Cependant, il est inacceptable et même intolérable que nos soldats soient attaqués impunément. En ce moment, notre vaillante armée nationale mène des opérations de démantèlement de toutes les bandes armées sur l'ensemble du territoire. Nous exprimons notre soutien ferme et notre solidarité à nos soldats», a déclaré Aminata Touré.



« C'est d'ailleurs l'occasion de dénoncer le silence assourdissant et l'hypocrisie de certains acteurs politiques qui pensent en tirer profit du conflit en Casamance. Nos parents de Casamance réclament la paix. Que tous les leaders qui cherchent les suffrages des Sénégalais se prononcent très clairement. Et d'ailleurs Monsieur Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor qu'il explique clairement sa position sur la Casamance. Il a été silencieux lors des dernières attaques et la prise d'otages de nos soldats», a-t-elle ajouté.



Interpellée par un journaliste qui lui a demandé pourquoi Sonko doit s'exprimer sur ce conflit, Aminata Touré précise: « j'ai parlé de lui parce que je ne l'ai pas entendu avoir une position sur la Casamance. Une position de soutien à notre armée nationale. C'est ce qu'on attend de lui et de tous les acteurs politiques...».