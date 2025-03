Conflit dans l'Est de la RDC: l'AFC-M23 a pris le contrôle de Nyabiondo, dans le territoire de Masisi

Cette nouvelle percée de l'AFC-M23 à Nyabiondo ouvre désormais la voie vers Walikale, un territoire riche en ressources minières, renforçant ainsi la pression sur les Forces armées congolaises (FARDC). La tension était déjà palpable depuis janvier dans cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC ). Ces trois dernières semaines, au moins quatre civils ont été tués dans des affrontements de plus en plus proches de Masisi-Centre, tenu par l'AFC-M23 .



Ces trois jours, les rebelles ont pris le dessus et consolident leur emprise territoriale. À partir de Nyabiondo, ils peuvent maintenant avancer vers Kashebere, sur la route provinciale N°529. Un axe qui mène directement à Walikale-Centre, à un peu plus à l'Ouest de Nyabiondo. Selon des experts, de Walikale, ils pourraient ensuite emprunter la route nationale N°3, qui mène à Kisangani. La distance est longue : environ 600 kilomètres de Nyabiondo.



Pendant ce temps, dans le Sud-Kivu, le front de Kamanyola, qui donne sur Uvira, s'est stabilisé depuis deux semaines. Uvira, où le gouvernement provincial du Sud-Kivu s'est replié après la chute de Bukavu, reste sous contrôle des autorités congolaises. Entretemps, les initiatives diplomatiques restent bloquées. Les processus de Nairobi et celui de Luanda, censés apporter une issue politique au conflit, sont au point mort.



Aucune date n'a été fixée pour leur reprise, alors que la situation militaire continue de se détériorer sur le terrain.