Conflit entre le Synpics et le DG de Le Soleil : la suspension des activités au Collège des délégués au cœur du différend

Le Synpics a exprimé son mécontentement dans un communiqué publié ce jeudi 13 mars 2025, dans lequel il reproche au Directeur général de Le Soleil d’avoir rompu le dialogue avec le syndicat. Selon la note du syndicat, plusieurs correspondances adressées au DG sont restées sans réponse. Ce qui a alimenté un climat de mécontentement au sein du personnel.

Un des principaux points de friction concerne la désignation d'un coordonnateur du Collège des délégués, une décision prise unilatéralement par M. Lamine Niang. Selon le Synpics, ce choix a été effectué par le DG sans concertation avec la structure habilitée, et sans la participation du syndicat, qui a récemment remporté les élections des délégués. Le 4 mars 2024, un message WhatsApp a informé les membres du Collège des délégués d’une rencontre prévue entre le DG et le Collège le 12 mars 2025, un événement qui, selon le Synpics, témoigne d'un parti pris manifeste du Directeur général dans le conflit qui oppose les syndicats.



Le Synpics a vivement contesté la procédure de désignation du coordonnateur du Collège, en soulignant qu’un procès-verbal sur la question, daté du 31 janvier 2025, était entaché de faussetés. Le syndicat affirme que la réunion mentionnée dans le document n’a jamais eu lieu, en raison d’incidents survenus avec un délégué, qui aurait fait preuve d’un comportement inacceptable envers le secrétaire général du Synpics. Malgré une lettre de contestation, aucune action n’a été prise pour résoudre ce différend.



De plus, le Synpics a demandé, lors d’une réunion avec M. Lamine Niang le 7 février 2025, l'organisation d'une élection transparente pour le poste de coordonnateur, mais sa demande a été ignorée. En février, après la démission d’un délégué suppléant, le Synpics a également sollicité la reconnaissance du candidat à la quatrième place de la liste des suppléants, sans réponse du DG.



Face à cette situation, le Synpics a décidé de suspendre toutes ses activités au sein du Collège des délégués, jusqu’à ce que les règles et procédures en vigueur soient respectées. Le syndicat souligne que l’élection du coordonnateur du Collège doit impérativement se faire en conformité avec les textes en vigueur, en collaboration avec l’Inspection régionale du Travail.



Le Synpics appelle tous les employés de Le Soleil à faire preuve de vigilance et à maintenir un engagement actif pour défendre les droits syndicaux et assurer un climat de sérénité au sein de la structure. Le syndicat dénonce également la rupture du dialogue avec les partenaires sociaux et souligne que c’est la première fois, dans l’histoire de la société Le Soleil, qu’un DG nouvellement installé refuse de rencontrer les syndicats représentatifs.