Conflit entre pêcheurs de Cayar et de Mboro, pénurie, hausse du sucre : le PRP impute la responsabilité au pouvoir en place

« L’élection présidentielle de 2024 sans Ousmane Sonko n’est pas une option envisageable »

Ndogou » avec la presse. Les cadres du PRP ont profité de cette rencontre pour discuter les difficultés que subissent les populations sénégalaises notamment la cherté de la vie, le conflit entre pêcheurs de Cayar et de Mboro. Le PRP impute la responsabilité au régime de Macky Sall.« Nous souffrons tous aujourd’hui, de la cherté de la vie. Nous constatons depuis quelques temps, qu’il y a une hausse vertigineuse et une pénurie des denrées de première nécessité comme en témoigne actuellement le cas du sucre », a déclaré Abdourakhmane Sall, secrétaire national des cadres du Parti Républicain pour le Progrès.D’après lui, cette situation qui a fini d’impacter le pouvoir d’achat de tous les sénégalais est la peur de « l’échec des mesures hasardeuses, des mesures dépourvues de toute cohérence et des fondements économiques prises dernièrement par le président Macky Sall, pour dit-il faire baisser le coût de la vie ».Selon le secrétaire national des cadres du PRP, la pénurie du sucre que nous sommes en train de vivre durant cette période de ramadan, est de l’unique responsabilité de l’Etat du Sénégal, qui, dit-il continue à laisser le « monopole du sucre à la compagnie sucrière sénégalaise, qui comme nous le savons tous, a une production estimé à 120 000 tonnes, qui est une production très inférieure aux besoins de consommation des sénégalaises estimés à 180 000 tonnes ».Evoquant les problèmes du secteur de la pêche, les cadres du PRP indiquent que le « secteur de la pêche est en train d’être tué par le gouvernement du Sénégal, qui est devenu sourd devant toutes les complaintes des professionnels de la pêche. Ils sont arraisonnés en Mauritanie, ils sont arrêtés en Guinée Bissau et tout cela, c’est faute de denrées dans nos eaux maritimes ».Abdourakhmane Sall et Cie tiennent le régime de Macky Sall pour responsable. « Cette situation est causée essentiellement par la mafia orchestré par le pouvoir de Macky Sall, dans la délivrance des licences de pêches. Et c’est par là qu’il faudra chercher les raisons de ces affrontements dont nous condamnons naturellement les violences et invitons nos compatriotes de Cayar, de Guet N’dar, de Potou, de Mboro de favoriser le dialogue et permettre le retour à la normale des activités ».Le PRP et Déthié Fall s’engagent une fois au pouvoir de faire « l’audit de ces licences de pêches et de sanctionner à la hauteur du crime tous les coupables ».Concernant le procès en appel opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, les cadres du PRP notent une célérité avec laquelle le dossier est en train d’être traité. Selon eux, l’objectif visé est de rendre inéligible le candidat Ousmane Sonko.« Jamais dans l’histoire judicaire du Sénégal un dossier n’a connu une telle rapidité de traitement. Le calendrier judiciaire et de toute évidence calé au politique », a dit le secrétaire national des cadres du PRP.Qui ajoute : « Le PRP et le Président Déthie Fall, réaffirment sa détermination à se mettre au côté du Président Ousmane Sonko, du Pastef, de la coalition Yewi Askan Wi et de tous les Sénégalais épris de justice et de démocratie pour mener le combat patriotique contre l’élimination du candidat Ousmane Sonko à l’élection présidentielle du 25 février 2024 par Macky Sall, sous prétexte judiciaire ».D’après le PRP, « l’élection présidentielle de 2024 sans Ousmane Sonko n’est pas une option envisageable ».