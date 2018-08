Congo-B: Sassou Nguesso s'exprime à la veille de la fête de l'indépendance

Le message radiotélévisé du président Denis Sassou Nguesso a duré une dizaine de minutes. Parlant de l’opération de ramassage d’armes qui a démarré depuis le 7 août dernier dans le Pool et qui n’a pas encore pris sa vitesse de croisière, il a assuré qu’elle serait menée jusqu'au bout ; car l’avenir du Congo n’est pas dans la violence. « Il nous faut à présent réussir la phase de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants », a-t-il déclaré.



La situation économique du Congo, marquée par une crise due en partie à la baisse des cours du pétrole, a dominé le discours du dirigeant congolais qui a relevé l’importance de parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI).



« Nous espérons parvenir à un accord qui contribuera sensiblement à améliorer la situation de nos finances publiques et de l’économie nationale. Cet accord accroîtra la crédibilité de notre pays sur le plan extérieur ; mais il ne saurait constituer une finalité », a fait savoir Denis Sassou Nguesso.



Les partis d’opposition n’y ont en tout cas pas trouvé totalement satisfaction, eux qui attendaient que le président Sassou Nguesso annonce dans son discours « l'élargissement » des hommes politiques incarcérés après la présidentielle de 2016.