Congo-Brazzaville: le mauvais entretien du réseau d'eau entraîne des pertes quotidiennes conséquentes

« Chaque jour, 95 millions de litres d’eau sont produits. Malheureusement, en raison de la mauvaise qualité des réseaux de distribution, plus de la moitié de cette production est perdue », déclare Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement congolais.





Lors de la deuxième session de la « Quinzaine du gouvernement », il a abordé la question des réseaux d'eau mal entretenus, soulignant les conséquences directes sur la distribution d'eau dans le pays. Pour lui, les problèmes de tuyaux percés ou de mauvaise qualité conduisent à des pertes considérables. « Si c’est un tuyau percé, l’eau sort à moitié. Si c’est un tuyau dont l’eau est de mauvaise qualité, au bout de la chaîne, le consommateur ne la consomme pas », ajoute-t-il.



Pertes d'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville

Le porte-parole du gouvernement a également évoqué les difficultés liées à l'approvisionnement en électricité. Le Congo-Brazzaville perd entre 80 et 120 mégawatts sur une production totale de 720 mégawatts en raison de l'état des réseaux de transport. « Ce qui est produit se perd dans le réseau de transport à très haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville », a-t-il précisé.



Ces pertes d'énergie aggravent la situation pour les citoyens, qui subissent régulièrement des coupures de courant, rendant encore plus complexe leur quotidien.