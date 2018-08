Congo-Brazzaville: les populations du Pool exigent des réparations

Le ramassage des armes dans le Pool était une opération « beaucoup attendue par les citoyens du Département du Pool tout comme les autres citoyens du Congo », selon Raphaël Loulendo, chef d’un quartier de Kinkala, chef-lieu du Pool.



Pour les populations du Pool, déplacées par le conflit ou pas, l’attention des autorités ne doit pas seulement être focalisée sur les ex-combattants ninjas. Elles doivent plutôt penser à réparer le préjudice et à dédommager tout le monde.



« Nous avons perdu. Quelle est la réparation pour ceux qui ont perdu leurs biens ou leurs familles ? C’est vrai nous avons retrouvé la paix. Mais, pour retrouver tout ce que nous avons perdu, ça sera une tâche très lourde. Si le gouvernement congolais pouvait faire un geste à tout le monde, non seulement à ceux qui ont combattu, mais aussi à toutes les populations du Département, ça serait vraiment enchanté », explique ainsi Raphaël Loulendo.



(Re)lisez notre reportage : Congo B., début de l’opération de ramassage d’armes dans le Pool

Sur l’axe Brazzaville-Kinkala, dans les villages tels Nguela Tsétséké, Mayitoukou ou encore Moulouangou, chacun cherche à réparer son toit et la petite activité économique qui redémarre timidement tourne essentiellement autour de la vente du charbon de bois, du bois de chauffe ou encore du vin de palme.



Après la levée de son mandat d'arrêt intervenue le 27 juillet, l'ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntumi, va faire sa toute première sortie en public dimanche 12 août à Mayama, dans le Pool, où il doit délivrer un message aux ex-combattants pour les encourager à adhérer à l'opération de ramassage d'armes.