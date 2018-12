Conseil constitutionnel : Malick Gakou convoqué le 28 décembre pour...

Après avoir déposé ses fiches de parrainages au siège du Conseil constitutionnel, non sans faire de bruit, le candidat Malick Gackou a reçu ce mercredi la convocation de ladite institution. Il doit se présenter le vendredi 28 décembre 2018 devant les 7 Sages et leurs 7 assistants coptés parmi les membres de la Société civile sénégalaise. Ce dans le but d’assister à la vérification des signatures qu’il a déposées.