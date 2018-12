Conseil constitutionnel: la coalition Haguibou 2019 s'abstient de tout commentaire après la vérification des signatures du parrainage

Le mandataire au Conseil constitutionnel du candidat Cheikh Haguibou Soumaré, Mapenda Diaw Mbaye, s'est abstenu de tout commentaire, à sa sortie du Conseil constitutionnel pour la vérification des signatures du parrainage dans le cadre de l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février 2019, contrairement aux autres représentants de coalitions qui sont passés ce vendredi.



"Nous apprécions la procédure de vérification mise en place. Je ne veux pas entrer dans ces détails (son comportement après la vérification et le nombre de signatures déposées)", a-t-il répondu aux journalistes. A la question de savoir s'il est sûr d'avoir une candidature validée. Mapenda Diaw Mbaye répond d'un ton sec:" nous remercions Dieu, on attend la décision du Conseil constitutionnel mercredi".



Ce vendredi, les candidats Macky Sall, idrissa Seck et Ousmane sonko, ont déjà franchi l'étape du parrainage en validant le nombre de signatures demandées.