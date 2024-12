Conseil des ministres : Diomaye veut un Gouvernement de solutions, de consensus et de résultats

Le Conseil des ministres traditionnellement tenu les mercredis, s’est tenu ce mardi 3 décembre 2024. Lors de sa prise de parole le président de la République Bassirou Diomaye Faye a fait savoir devant le gouvernement que « l’Etat engage une phase cruciale de la gouvernance du Sénégal ».



Selon le chef de l’Etat, « cette période de redressement et de reconstruction nationale, nécessite écoute, proximité, pragmatisme, efficacité, efficience, transparence et exemplarité dans la conduite de l’action publique, à la lumière des objectifs temporels de l’agenda national de Transformation à l’horizon 2050. »

Le Président de la République a ainsi invité le Gouvernement à « se concentrer sur l’essentiel, à rester un Gouvernement de solutions, de consensus et de résultats dans la prise en charge des besoins et aspirations des populations, notamment des jeunes, cibles prioritaires des programmes et projets publics ».



Bassirou Diomaye Faye a également a félicité le Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO, qui continue sa mission de Chef du Gouvernement, Monsieur Abass FALL, nouveau Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions et Monsieur Yankhoba DIEME, nouveau Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, et tous les Ministres et Secrétaires d’Etat confirmés à leurs postes.