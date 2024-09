Conseil des ministres : Ousmane Sonko évoque le cas des déplacés de la Casamance

Lors de sa prise de parole ce mardi en Conseil des ministres, Ousmane Sonko, a évoqué la tenue très prochaine d’un Conseil interministériel, consacré au retour et à l’insertion des déplacés de Casamance.



L’ancien maire de Ziguinchor a invité les ministres concernés à identifier de manière exhaustive, à l’issue de la réunion préparatoire du Conseil interministériel, les actions à mettre en œuvre dans l’immédiat puis à court et moyen terme, en vue de l’amélioration des conditions socio-économiques des déplacés de retour au niveau des différentes localités ainsi que des conditions sécuritaires et de mobilité.