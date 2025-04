Protection de l’enfance : Ousmane Sonko promet des réformes et place les enfants au cœur de l’action gouvernementale

En marge de la randonnée pédestre organisée ce samedi 12 avril 2025 par la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants (DPDPE), le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi aux doléances soumises par les enfants. Il s’est engagé à les prendre en compte, tout en annonçant des réformes majeures en faveur de la protection de l’enfance au Sénégal.



« La priorité des priorités pour nous, c’est l’accompagnement, la formation et la protection des enfants, car aucun pays ne peut se construire sans des ressources humaines de qualité. Un Sénégal fort se bâtira avec des enfants bien formés, bien éduqués et bien pris en charge. C’est pourquoi nous plaçons l’enfance au cœur de notre action, avec l’appui de nos partenaires », a déclaré le Premier ministre.



Il a également annoncé d’importantes réformes à venir : « Nous ferons toutes les réformes qu'il faut. L’adoption du Code de l’enfant, la régulation de l’enseignement religieux, la lutte contre la mendicité, notamment celle impliquant des enfants, ainsi que l’amélioration de l’accès aux soins pour les plus jeunes, font partie de nos priorités. »



Interpellé sur la gratuité des soins de santé jusqu’à un certain âge, Ousmane Sonko a reconnu la pertinence de la demande. « C’est une idée que nous allons étudier attentivement, car une jeunesse en bonne santé physique, morale et intellectuelle est la meilleure garantie pour l’avenir. C’est elle qui portera le développement du pays. C’est pourquoi nous continuerons à investir massivement dans l’enfance », a-t-il assuré.