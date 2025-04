Conseil des ministres : deux projets de décret examinés et adoptés ce mercredi

Le gouvernement a examiné et adopté, en Conseil des ministres de ce mercredi 23 avril, deux projets de décret. Il s’agit, d’une part, du projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité d’appui au pilotage de l’Agenda national de Transformation de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (CAP-ANTESRI) et d’autre part, du décret relatif à la commercialisation des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants.