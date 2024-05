Conseil interministériel pour la gestion des inondations : Keur Massar se met déjà à pied d'eouvre

Bientôt, le Sénégal va entrer en plein dans la saison des pluies. Une saison bien redoutée dans certaines parties du pays, notamment à Dakar, la capitale. C'est une période pénible pour les habitants de certains quartiers et environs de la région de Dakar. A Keur Massar, une des agglomérations très touchées ces dernières années par les inondations l'on est à pied d'oeuvre pour parer à toute éventualité.



Sur ce chapitre, le maire de la commune Keur Massar Nord, Adama Sarr accompagné du préfet du département a effectué une descente dans certaines zones de sa commune. Cette visite est pour tâter le pool et constater par où il faudra commencer les travaux. Le maire de la commune monsieur Sarr a fait part de ses inquiétudes du non achèvement des ouvrages d'évacuation d'eau pluviale. Les quartiers Tawfek, Sant Yallah et Hamdallay sont les éprouvés par ces inondations. " Il y a des travaux qui ont été entamés et depuis presque très longtemps ces travaux n'ont pas avancé. Les entreprises nous ont dit que le problème est réglé et que les travaux vont continuer. Nous demandons à l'Etat de renforcer les financements qui ont été faits pour lutter contre les inondations dans la commune de Keur Massar Nord et même dans l'ensemble du département de Keur Massar", a regretté monsieur Sarr.



Dans un autre registre, le préfet de Keur Massar Babacar Ndiaye rassure, "réajuster notre dispositif de riposte pour prévenir et éventuellement terrer des inondations en vue de l'hivernage à venir. Des réflexions seront menées pour que l'on puisse corriger tous ces manquements".



A quelques mois de l'hivernage, c'est donc toute une série de mesures venant du pouvoir central qu'attendent les élus. Dans certains lieux plus éprouvés, les maires sont suspendus aux décisions qui sortiront de ce Conseil interministériel.