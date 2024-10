Conséquences du soutien de Déthié Fall à Ousmane Sonko : Assane Diop quitte le PRP

Le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a connu, hier mercredi un départ significatif. Assane Diop, représentant du département de Thiès au sein de la formation de Déthié Fall, a soumis sa lettre de démission à son ex-mentor.



Dans sa lettre datée du 23 octobre, Assane Diop a expliqué les raisons de son départ de la formation de son ancien mentor. Après avoir rappelé les convictions qui l'avaient poussé à rejoindre Déthié Fall, il a dénoncé les incohérences qui ont caractérisé leur parti ces derniers temps. Il a ainsi affirmé : "Depuis le début de mon parcours, j'ai toujours cru en l'importance de l'intégrité, de la transparence et du respect des engagements pris envers nous-mêmes et envers les citoyens."



Le départ d'Assane Diop est une conséquence directe du soutien de Déthié Fall à Ousmane Sonko, en vue des législatives du 17 novembre. Et dans la missive actant sa démission du PRP, monsieur Diop a évoqué entre autres raisons les incohérences notées au sein de la formation politique de son ex-leader.