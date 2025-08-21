Construction d’une annexe du Centre Sénégal–Japon : le Sénégal signe un mémorandum de coopération avec la JICA

Le Sénégal et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont signé un mémorandum. Cet accord concerne la construction d'une annexe du Centre de formation professionnelle Sénégal–Japon à Diamniadio.
Ce projet se fera avec l’appui d'entreprises telles que Toyota, Yamaha, Daikin, Toda et NEC, engagées dans la formation des jeunes.
Ce projet se fera avec l’appui d'entreprises telles que Toyota, Yamaha, Daikin, Toda et NEC, engagées dans la formation des jeunes.
Le Sénégal et la JICA ont signé un mémorandum de coopération visant à construire, à Diamniadio, une annexe du Centre de Formation Professionnelle Sénégal–Japon, avec l’appui d’entreprises telles que Toyota, Yamaha, Daikin, Toda et NEC, engagées dans la formation de nos jeunes. pic.twitter.com/JRXuRi5gf2
— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) August 21, 2025
Autres articles
-
Japon : la modernisation de l’agriculture au cœur des discussions entre le Président Diomaye et le président de Kubota Corporation
-
Affaire des 8 milliards FCFA : Lat Diop persiste dans ses contestations et demande une confrontation avec Mouhamed Dieng
-
Plan « Jubbanti Koom » : le Premier ministre Ousmane Sonko appelle le secteur privé à s’engager
-
Les États-Unis sanctionnent des magistrats de la CPI, dont le Sénégalais Mame Mandiaye Niang
-
Affaire Arcelor Mittal : Aly Ngouille Ndiaye rentre chez lui après son audition