Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Construction d’une annexe du Centre Sénégal–Japon : le Sénégal signe un mémorandum de coopération avec la JICA



Construction d’une annexe du Centre Sénégal–Japon : le Sénégal signe un mémorandum de coopération avec la JICA
Le Sénégal et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont signé un mémorandum. Cet accord concerne la construction d'une annexe du Centre de formation professionnelle Sénégal–Japon à Diamniadio.
 
Ce projet se fera avec l’appui d'entreprises telles que Toyota, Yamaha, Daikin, Toda et NEC, engagées dans la formation des jeunes.
 
Autres articles


Jeudi 21 Août 2025 - 14:45


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter