Construction d’une annexe du Centre Sénégal–Japon : le Sénégal signe un mémorandum de coopération avec la JICA

Le Sénégal et la JICA ont signé un mémorandum de coopération visant à construire, à Diamniadio, une annexe du Centre de Formation Professionnelle Sénégal–Japon, avec l’appui d’entreprises telles que Toyota, Yamaha, Daikin, Toda et NEC, engagées dans la formation de nos jeunes. pic.twitter.com/JRXuRi5gf2

— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) August 21, 2025



