Construction du Lycée d’intégration nationale à Sédhiou: la colère des ouvriers et sous-traitants

45 jours sans être payés. Les ouvriers chargés de la construction du Lycée d’intégration nationale pour l’équité et la qualité (Lineq) de Sédhiou sont très en colère contre leur employeur chinois de la société Wetc construction. Faisant face à la presse hier jeudi, ils ont réclamé leur dû le plus rapidement possible. Après une plainte contre l’entreprise chinoise chargée de la construction de cet établissement scolaire, les 53 agents, travaillant en sous-traitance de l’Entreprise générale du Sénégal, ont déclaré qu’ils sont restés 1 mois et demi sans percevoir leurs salaires. Alors que les ouvriers engagés par les Chinois ont déjà reçu leur dû, renseigne "Le Quotidien".



À en croire Yaya Diallo un conducteur travaillant sur le chantier, « les ouvriers qui sont là, ont travaillé ici pendant un mois et demi sans salaire. Sous-traités par les Chinois, ils ont fait travailler nos agents sans payer leurs journées. Jusqu’à présent ils n’ont pas payé et pourtant ils nous ont donné rendez-vous avant-hier mais lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas nous payer, sans donner de raison valable », s’est-il indigné.



Poursuivant, il a ajouté que ce qui leur fait le plus de mal c’est le fait que « les Chinois ont déjà payé leurs ouvriers depuis le 5 juin passé et ne parviennent pas à payer les nôtres. Ils nous ont dit de faire une facture puisque c’est la sous-traitance. Nous l’avons fait mais jusqu’à présent, ils refusent de nous payer. Et la somme qu’ils nous doivent s’élève à 4,6 millions et quelques ». Chargé de mouler les briques en géo-béton, se trouvant dans la même situation que les ouvriers de l’Entreprise générale du Sénégal, Daouda Seck, patron de Seck Entreprise, a confié que la société Wetc construction lui doit des millions.



« C’est moi qui ai confectionné toutes les briques en géo-béton, j’en ai confectionné plus de 30 mille unités. Je travaillais de 6 heures du matin jusqu’à minuit. Quand j’ai confectionné jusqu’à 25 mille briques, ils m’ont demandé d’arrêter parce que mes briques ne sont pas bonnes et pourtant ce sont ces briques qu’ils utilisent pour la construction du lycée. L’unité coûte 250 F Cfa et le total des briques que j’ai confectionnées me revient à plus de 5 millions. J’ai beaucoup d’argent ici. J’ai tout fait pour qu’ils me payent mon argent mais ils ont dit que mes briques ne sont pas bonnes. Ils m’ont même interdit d’entrer ici. Ils ont exploité beaucoup de Sédhouis », a-t-il fustigé.