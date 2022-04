Contentieux avec Cheikh Amar: Samuel Sarr inculpé et placé sous contrôle judiciaire

La justice a statué dans l’affaire des deux (02) milliards de F Cfa opposant l’ancien ministre de l’Energie sous Me Abdoulaye Wade à l’homme d’affaires Cheikh Amar. Entendu par le magistrat-instructeur du deuxième Cabinet, Samuel Sarr a été inculpé puis placé sous contrôle judiciaire.



A l’origine de cette affaire, un emprunt de 2 milliards F Cfa au nom de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade qui date de 2014. Or, a estimé le patron de TSE, cette somme n’aurait jamais été remise au prédécesseur de Macky Sall. Suffisant pour l’homme d’affaires de déposer une plainte auprès de la brigade de Recherches de la gendarmerie.



A l’époque, pour se tirer d’affaires, l’ancien ministre estimant que le plaignant voulait lui extorquer des fonds, avait lui aussi, porté plainte contre Cheikh Amar et son avocat Me Seydou Diagne. Le procureur de la République avait décidé d’instruire les plaintes croisées.