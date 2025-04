Contentieux du groupe Excaf Telecom : le Parquet financier inculpe Sidy Diagne pour « abus de biens sociaux à hauteur de 9 milliards FCFA »

Le contentieux autour de la gestion des avoirs du Groupe Excaf Telecom a franchi un nouveau cap judiciaire. L’affaire, née d’un différend familial entre les héritiers de feu Ben Bass Diagne, a été transmise au Pool judiciaire financier (PJF) à la suite d’une enquête approfondie menée par la Division des investigations criminelles (DIC).



Selon des sources proches du dossier repris par L’Observateur, Sidy Diagne, représentant légal de la famille dans la gestion des biens, a été inculpé mardi dernier pour « abus de biens sociaux, banqueroute frauduleuse et blanchiment de capitaux, portant sur un montant estimé à neuf (9) milliards de francs CFA. » Il a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction du PJF.



L’affaire a été déclenchée par une plainte déposée en janvier dernier, par l’un des héritiers, Jupiter Diagne, accusant ses frères de « détournement de dividendes et d’abus de confiance. » La DIC qui a été saisi pour mené l’enquête, a mobilisé ses spécialistes en matière économique et financière pour passer au crible la comptabilité du groupe. Tous les héritiers ont été entendus dans le cadre de l’instruction.



Suite à cela, le dossier a été transmis au Parquet financier du Pool judiciaire financier (Pjf). Le Juge d'instruction en charge du dossier a entendu au fond, mardi dernier, Sidy Diagne avant de l'inculper pour « abus de biens sociaux, assorti d'un contrôle judiciaire pour banqueroute frauduleuse et blanchiment de capitaux portant sur neuf (9) milliards de FCfa. » Cependant, dans son réquisitoire introductif, le Parquet financier a requis le placement sous contrôle judiciaire de l'inculpé. Le chef du Parquet financier a jugé que la détention de S. Diagne n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité.



L’instruction judiciaire se poursuit afin de faire toute la lumière sur la gestion du patrimoine d’Excaf Telecom, entreprise autrefois dirigée par Ben Bass Diagne, figure emblématique des médias sénégalais.