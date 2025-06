Soutien à la Palestine et à l’Iran : le RIS-Alwahda dénonce l’agression israélienne et appelle à l’unité du monde musulman

Le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS-Alwahda) a condamné l’attaque israélienne contre la République islamique d’Iran. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, il dénonce une « agression préméditée » et y voit une volonté manifeste d’Israël de barrer la route à toute puissance émergente susceptible de faire contrepoids à son hégémonie, politique, militaire ou économique.



« Cette attaque, en violation du droit international, constitue une provocation grave et une menace pour la paix mondiale », affirme le RIS-Alwahda dans son texte. Le mouvement exprime également son soutien à l’État iranien, tout en saluant « la position courageuse du Sénégal, tant de ses autorités que de ses populations, face aux injustices perpétrées par Israël », lit-on dans le document.



Le RIS-Alwahda élargit sa dénonciation à la situation en Palestine, qualifiant Israël de « puissance terroriste », accusée de perpétrer « des crimes de guerre en toute impunité avec la complicité active des États-Unis ». Pour le mouvement sénégalais, les bombardements sur Gaza, les tueries de civils et les souffrances imposées aux populations palestiniennes doivent rester au cœur des préoccupations du monde musulman.



« Nous refusons que l’attention portée à la situation iranienne fasse oublier la tragédie quotidienne vécue à Gaza », martèle le communiqué. Le RIS appelle à une réponse coordonnée du monde musulman et à une rupture avec ce qu’il qualifie de « passivité diplomatique ». Il plaide pour des actions concrètes afin de défendre les peuples agressés, notamment en Palestine et en Iran.



Plus encore, le RIS-Alwahda alerte sur les risques d’un élargissement des hostilités à d’autres pays musulmans. « Si l’Iran est aujourd’hui ciblé, demain ce sera la Turquie, le Pakistan, le Qatar, la Malaisie, ou même l’Arabie Saoudite », avertit l’organisation, qui appelle à une mobilisation urgente autour de la solidarité islamique.