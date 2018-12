Contrat d'Aliou Cissé : Matar Ba et la Fsf s'accordent sur un avenant

En lieu et place d'une prolongation du contrat d'Aliou Cissé jusqu’en 2021, la Fédération sénégalaise de Football pourrait se contenter d’un avenant jusqu’à la fin de la CAN 2019. C’est la proposition faite par Matar Ba qui semble s’accorder avec les fédéraux.



Ce choix du ministre des Sports semble convenir aux Fédéraux, selon le quotidien Record.

Dans l'avenant il est prévu pour le sélectionneur national, qui gagne en ce moment 9 millions, un salaire net compris entre 15 et 17 millions de francs Cfa pour un bail qui court jusqu'en 2021.



L'actuel contrat d'Aliou Cissé expire le 5 mars 2019. La Fédération voulait que le coach des « Lions » soit renouvelé avant la CAN. Le ministre avait dit niet, proposant (imposant finalement) que le renouvellement soit attaché à une victoire de la bande de Sadio Mané au prochain rendez-vous continental.