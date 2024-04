Contrat d'affermage liant Sones et Sen'eau : un rapport détonnant de l'Arcop bientôt publié

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a, lors du deuxième Conseil des ministres, ordonné au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement " de procéder à un audit rapide du contrat d’affermage entre l’Etat du Sénégal (SONES) et SEN’EAU et du contrat de performances Etat-SONES-SEN’EAU". L'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) n'a pas mis trop de temps pour se mettre en branle. Selon Libération, un rapport sur le contrat d'affermage liant la Sones à Sen'eau est en cours de finalisation.



Ledit rapport révèle, à en croire le canard, plusieurs irrégularités et déséquilibres financiers. Il est attendu dans les prochaines heures.



Pour rappel, ce contrat d'affermage est complété par un contrat de performance qui définit les objectifs quantitatifs en termes financiers et techniques. Ce contrat de performance a aussi fait l'objet d'un audit.