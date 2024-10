Contrat de 78,7 milliards de F Cfa accordé à la gendarmerie : Diomaye fouille Macky et Moussa Fall

Après les audits lancés dans 70 directions, agences et fonds publics, les cors de contrôles vont s'intéresser à la gendarmerie sénégalaise. En effet, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a initié un audit sur un contrat de 120 millions d’euros, soit plus de 78,7 milliards de F Cfa, accordé sous la présidence de Macky Sall, au profit de la gendarmerie sénégalaise.



Selon le journal d’investigation « Africa Intelligence » et repris par Les Echos ce vendredi 11 octobre, les nouvelles autorités suspectent un manque de transparence dans la gestion de ce marché.



Cette enquête rappelle une autre affaire litigieuse, où l’Etat avait invoqué le secret Défense pour justifier un contrat d’armement signé avec une société dirigée par Petit Boubé, un trafiquant d’armes nigérien.



A en croire la même source, ce marché de 77 millions de dollars, conclu début 2022 pour fournir des armes au ministère de l’Environnement, avait également soulevé des doutes, selon un rapport du Consortium Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCGRP) publié en octobre 2022.