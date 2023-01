Contre le 3e mandat, Aminata Touré accélère la cadence en signant une pétition

Aminata Touré a pris part ce mardi à la conférence de presse du "collectif Jamm à Gen 3e mandat" pour signer en personne la pétition lancée par l’édit collectif en format numérique et physique. Cette pétition a pour objectif d’atteindre plus de 10 millions de signatures, afin de dissuader le Président Macky à se présenter à la présidentielle de février 2024.



« Je suis venue ici en personne signer la pétition lancée par le "collectif jamm mo 3e mandat". Je viens de signer la pétition contre le troisième mandat. Ce qui est normal, car la Constitution est très claire et le président Macky Sall lui-même l’avait clairement indiqué en disant qu’il ferait deux mandats. Donc cette signature est naturelle. J’invite tous les démocrates à la signer puisque la paix est le produit intérieur brut le plus précieux, sa stabilité aussi. Si le chef de l’Etat veut s’entêter à vouloir faire un autre mandat que je considère comme illégal aussi bien du point de vue juridique que morale, cela va créer des problèmes », a-t-elle déclaré.