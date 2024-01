Contrôle des parrainages au second tour: Serigne Mboup et Pape Djibril Fall poursuivent l'aventure

Le candidat Serigne Mboup a validé plus du minimum requis avec 53.533 parrains.



Lors de son premier passage au contrôle, rappelle le mandataire du patron de CCBM "58 mille parrains ont été déposés, 116 rejets pour cause de non inscription sur le fichier électoral". Mbaye Ngom affirme également qu’ils ont validé 6 régions et qu’il leur manque une seule région à valider.



Ce mardi, après contrôle, le candidat Serigne Mboup a validé dix régions à savoir Fatick, Kaolack, Kédougou et Kolda.



Le candidat Pape Djibril Fall aussi poursuit l'aventure. Il a validé son ticket avec 47.223 parrains. Dépassant ainsi le nombre minimum requis.