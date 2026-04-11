Dakar : le maire Abass Fall plaide pour l’autonomisation des femmes et un renforcement de leur rôle dans le développement

À Dakar, l’exposition des femmes transformatrices a servi de tribune au maire Abass Fall pour réaffirmer l’importance de l’autonomisation féminine dans le développement socio-économique. Lors de sa visite des stands, l’édile s’est félicité de l’encadrement mis en place, soulignant que la formation constitue un levier essentiel pour permettre aux femmes de créer des structures comme des groupements d’intérêt économique (GIE) et d’accéder à des financements.



Insistant sur le thème « Femmes, leadership et contribution au développement », Abass Fall a rappelé que les femmes occupent une place centrale dans la société. « Croire en soi et démontrer sa capacité à agir pour le développement, c’est ce que j’ai observé ici », a-t-il déclaré, tout en mettant en avant le lien entre valeurs religieuses et engagement citoyen.



Le maire a également appelé les femmes à prendre pleinement conscience de leur potentiel. Selon lui, leurs droits et leur rôle ne doivent pas être revendiqués comme s’ils étaient inexistants, mais plutôt assumés avec responsabilité, dans le respect des valeurs culturelles et religieuses. Il a mis en garde contre l’abandon des repères locaux au profit de modèles extérieurs, insistant sur la richesse des valeurs sénégalaises telles que la dignité, l’honneur et la droiture.



Dans cette dynamique, il a réaffirmé l’engagement de la Ville de Dakar à accompagner les initiatives féminines, notamment à travers la formation, le financement et le soutien aux projets structurants. Il a aussi salué le travail des actrices engagées dans le renforcement du leadership féminin, tout en appelant à une meilleure organisation des amicales pour plus d’efficacité dans les actions sociales.



De son côté, la présidente de l’Amicale des employés de la Ville de Dakar a mis en avant les nombreuses actions sociales menées par la structure, malgré l’absence de subventions. Elle a évoqué les soutiens apportés aux agents en situation difficile, les partenariats pour des prêts lors des fêtes religieuses, ainsi que les formations professionnelles offertes aux membres.



Elle a toutefois plaidé pour un appui accru des autorités municipales, notamment à travers le renforcement des financements, l’amélioration des conditions d’accès aux services sociaux et le développement de projets structurants comme une coopérative d’habitat ou une centrale d’achat.



Cette rencontre a ainsi mis en lumière les enjeux liés à l’autonomisation économique des femmes à Dakar, tout en réaffirmant leur rôle clé dans la transformation sociale et le développement durable de la capitale sénégalaise.