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Pérou: dernier meeting de Keiko Fujimori pour la fin de la campagne présidentielle

Le Pérou vote ce dimanche 10 avril pour choisir un nouveau président. 35 candidats s’affrontent et promettent de faire sortir le pays de la crise politique qu’il traverse depuis 10 ans où huit chefs d’État se sont succédé. Parmi les prétendants, Keiko Fujimori semble la favorite pour passer au second tour. Fille de l’ancien président Alberto Fujimori, décédé en 2024 et condamné pour crimes contre l’humanité, elle compte bien jouer sur son expérience politique pour terminer en tête du scrutin.



Pérou: dernier meeting de Keiko Fujimori pour la fin de la campagne présidentielle
Après trois échecs au second tour lors des trois dernières élections présidentielles, Keiko Fujimori espère que cette fois ce sera la bonne. Pour son dernier meeting, elle a mis son expérience en avant. 

« Aujourd’hui mes filles m’accompagnent sur la scène. Elles ont grandi depuis la première campagne : elles avaient 4 et 2 ans. Et c’est grâce à elle que je connais l’importance de l’éducation… », clame-t-elle.

À 50 ans, Keiko Fujimori revendique l’héritage de son père : un mélange d’autoritarisme, de conservatisme sociétal et de libéralisme économique. « Je vous le dis en tant que femme, en tant que mère, et comme la fille du meilleur président de l’histoire du Pérou, nous allons ramener l’ordre, la paix et le progrès pour notre pays ! »

Le poids du passé familial
Pour les électeurs de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, pourtant condamné pour crimes contre l’humanité, a été le président qui a vaincu la guérilla du Sentier Lumineux dans les années 1990 et espèrent maintenant que sa fille fasse de même avec la criminalité qui atteint des taux records dans le pays. 

Mais elle doit aussi ses échecs dans les élections passées à cette dynastie. Pour de nombreux Péruviens, le nom de son père est associé aux massacres de civils, aux enlèvements, et aux stérilisations forcées dans les Andes pendant son mandat. 
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RFI

Samedi 11 Avril 2026 - 11:23


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