Armée : Le CEMGA Oumar Wade en visite de terrain en Zones militaires N°5 et 6

Le chef d’état-major général des armées (CEMGA), Oumar Wade, a effectué une tournée auprès des unités déployées à Bignona et Sindian les 8 et 9 avril, avant de se rendre à Kolda le 10 avril.



Selon la DIRPA (Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées), il a salué l’engagement des personnels et les grands succès opérationnels dans la traque des bandes armées et la lutte contre les trafics de bois et de chanvre indien, particulièrement dans le Nord Sindian.



Ces visites ont également permis au CEMGA, accompagné des Grands Commandements et Services, de s’enquérir des conditions de travail sur le terrain et de donner ses nouvelles orientations à la troupe.