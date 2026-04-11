Menaces sur TikTok : Pimpi arrêté après une plainte du lutteur Franc

La Brigade de Recherches de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, a procédé à l’interpellation de Mor Kanté, alias Pimpi, pour menaces et injures.



Selon des informations rapportées par Seneweb, l’affaire trouve son origine dans une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok. Dans cette séquence, Pimpi et deux autres individus, déjà identifiés par les enquêteurs, profèrent des menaces à l’encontre du lutteur Émile François Gomis, dit Franc.



Dans ladite vidéo, les mis en cause affirment vouloir s’en prendre physiquement au lutteur s’ils le croisent, tout en tenant des propos injurieux visant également ses proches.



Face à ces faits, le lutteur Franc a saisi le procureur de la République en déposant une plainte. L’enquête a été confiée au major Tine, chef de la Brigade de Recherches de Faidherbe.



Placée en garde à vue, Pimpi pourrait être déféré devant le parquet dans les prochains jours.