Convocation à la Sûreté urbaine : Bougar Diouf dépose plainte à son tour contre Abass Fall

Le président de l’Union des Pan-Africains du Sénégal (UPS), Bougar Diouf, affirme avoir été convoqué par la Sûreté urbaine à la suite d’une plainte déposée par le maire de Dakar, Abass Fall, concernant un article publié par son parti. Selon lui, la convocation lui a été notifiée par téléphone pour une audition prévue ce mardi.
Bougar Diouf soutient que le texte mis en cause relève « exclusivement de la communication officielle du parti politique légalement constitué Union des Pan-Africains du Sénégal (UPS) ». Il estime que « le maire ne peut engager d’action contre lui sur la base d’un document émanant d’une formation politique reconnue. »
En réaction, le président de l’UPS annonce qu’il déposera à son tour une plainte contre Abass Fall pour « action juridique abusive fondée sur un article émanant d’un parti politique légalement constitué », mais aussi pour « mise en cause individuelle injustifiée », « imputation d’identité erronée » et « dénonciation inexacte dirigée à mon encontre ». Il précise : « Ainsi, je porte plainte contre Abass Fall, Maire de la ville de Dakar ».
Bougar Diouf soutient que le texte mis en cause relève « exclusivement de la communication officielle du parti politique légalement constitué Union des Pan-Africains du Sénégal (UPS) ». Il estime que « le maire ne peut engager d’action contre lui sur la base d’un document émanant d’une formation politique reconnue. »
En réaction, le président de l’UPS annonce qu’il déposera à son tour une plainte contre Abass Fall pour « action juridique abusive fondée sur un article émanant d’un parti politique légalement constitué », mais aussi pour « mise en cause individuelle injustifiée », « imputation d’identité erronée » et « dénonciation inexacte dirigée à mon encontre ». Il précise : « Ainsi, je porte plainte contre Abass Fall, Maire de la ville de Dakar ».
Autres articles
-
Etat de santé critique de Farba Ngom et plusieurs détenus : le Forum du Justiciable saisit l’ONU
-
Crise dans le BTP : le syndicat des entrepreneurs dénonce le « discours stigmatisant » du ministre Déthié Fall
-
Tensions à l’UCAD : la plateforme des anciens délégués joue les médiations et appelle au dialogue
-
Mouvements de protestation à la Rts : les agents du Synpics en brassard rouge ce mercredi
-
Affaire Keur Yeurmandé : le procès de Ndella Madior Diouf et Cie fixé au 13 janvier prochain