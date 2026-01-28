Le Président Diomaye Faye en visite officielle au Congo avant sa tournée à Tambacounda et Kédougou

Après sa tournée économique en Casamance en décembre 2025, le Président Bassirou Diomaye Faye prévoit une nouvelle étape de déplacement. Il effectuera une tournée dans les régions de Tambacounda et de Kédougou du 5 au 9 février 2026, selon le communiqué du Conseil des ministres.
Par ailleurs, le chef de l’État se rendra les 2 et 3 février 2026 en République du Congo dans le cadre d’une visite officielle.
