Convocation d’Assane Diao avec le Sénégal : la réaction mesurée de Cesc Fàbregas

« J’en suis très content. Plus ils y vont, mieux c’est. Cela signifie que les joueurs progressent. Le seul problème avec Diao, c’était son manque de rythme. Mais pour le club et les supporters, nous devons être très fiers », a déclaré le technicien espagnol.

Toutefois, l’ancien international ibérique a préféré éviter toute polémique concernant la sélection sénégalaise. « Non, cela ne me dérange pas. Seulement si aujourd’hui, demain ou dimanche, ils se concentrent davantage sur les sélections nationales plutôt que sur le club. La convocation de Diao avec le Sénégal ? Je préfère ne pas en parler », a-t-il ajouté.

Cesc Fàbregas s’est également prononcé sur l’état de forme de l’ailier sénégalais. Selon lui, le jeune joueur dispose encore d’une marge de progression.

« Assane Diao peut encore progresser. Je l’ai déjà vu meilleur. Quand il joue comme contre la Roma, en exploitant les espaces et en marquant des buts, on voit tout son potentiel. Aujourd’hui, il est difficile de déterminer combien de minutes il doit jouer. Nous devons rester prudents pour le moment. Nous voulons qu’il atteigne son meilleur niveau », a expliqué Fàbregas.

L’entraîneur de Como a enfin rappelé le jeune âge de son joueur. « Il n’a que 20 ans. Les épreuves qu’il a traversées récemment l’ont rendu plus fort mentalement », a-t-il conclu.

En froid avec le sélectionneur des “Lions”, Pape Thiaw, l’entraîneur de Como (club de Serie A italienne), Cesc Fàbregas, s’est exprimé sur la convocation d’Assane Diao pour les matchs amicaux de mars avec l'équipe du Sénégal de football.