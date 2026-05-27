Mondial 2026 : les "Lions de la Teranga" resserrent les rangs autour d’un dîner de cohésion à Diamniadio

À l’initiative des joueurs et du sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, un dîner de convivialité s’est tenu, mardi soir, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L’objectif : renforcer l’esprit de groupe et la cohésion avant le départ de l’équipe prévu ce mercredi. Joueurs, staff technique et staff administratif étaient réunis autour de la table dans une ambiance détendue, loin de la pression des terrains, pour souder le collectif à quelques heures du départ.



Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la mobilisation autour de la sélection. Les Lions avaient en effet été reçus par le président Bassirou Diomaye Faye, qui les avait encouragés avant leur départ «en mission», pour la Coupe du monde 2026. « Vous n’allez pas à cette Coupe du monde pour faire de la figuration. Vous n’y allez pas pour admirer les grandes nations. Vous y allez parce que le Sénégal a désormais sa place parmi les nations qui comptent dans le football mondial », avait déclaré le Président Faye.



Pour préparer au mieux la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Sénégal dispute deux rencontres amicales de premier plan aux États-Unis, d'abord face aux Americains le 31 mai 2026 à Charlotte, puis contre l'Arabie Saoudite le 9 juin 2026 à San Antonio.



Suite à cela, les Lions de la Teranga entament la phase de poules dans le Groupe I, qui se déroule du 16 au 26 juin 2026. Le calendrier de leurs matchs de poule débute par un choc face à la France le mardi 16 juin 2026 au MetLife Stadium de New York/New Jersey, suivi d'une confrontation face à la Norvège le lundi 22 juin 2026 dans la même enceinte, avant de conclure cette phase contre l'Irak le vendredi 26 juin 2026 au BMO Field de Toronto.