Barrages L1-L2 : l’ASSE et l’OGC Nice se neutralisent, tout va se jouer au match retour

C’est un des rendez-vous les plus attendus de la saison. Alors que Nantes et le FC Metz ont quitté la Ligue 1 et que Troyes et Le Mans prendront leur place dans l’élite la saison prochaine, l’identité du troisième relégué ou du troisième promu était encore à décider.



On a donc un duel entre l’OGC Nice, seizième de Ligue 1, et l’ASSE, troisième de Ligue 2, qui a battu Rodez en demies. Le premier round se jouait donc ce soir, au Stade Geoffroy-Guichard. Pour ce duel, Philippe Montanier pouvait compter sur ses hommes forts, avec un joli quatuor offensif composé de Cardona, Davitashvili, Boakye et Stassin. En face, Claude Puel pouvait finalement compter sur ses internationaux, comme Hicham Boudaoui ou Kodjo Peprah Oppong. C’est Gouveia qui prenait la place d’Elye Wahi devant, alors que Bah remplaçait Dante.



La rencontre démarrait sur un rythme assez intense, avec deux équipes qui ne lésinaient pas sur les efforts défensifs, jouant parfois à la limite. Hicham Boudaoui, touché, devait cependant vite laisser sa place (10e), remplacé par Charles Vanhoutte. Ce qui est certain, c’est que ce round d’observation ne nous offrait pas vraiment de spectacle, alors que Nice prenait tout de même peu à peu le contrôle de la rencontre. Morgan Sanson tentait une frappe, finalement non cadrée (18e), alors que Jonathan Clauss, sur coup-franc, manquait lui aussi le cadre (25e).



Les Aiglons avaient l’initiative mais se heurtaient à un bloc bien compact en face, et côté vert, c’était aussi assez maladroit avec le ballon. Résultat, beaucoup de déchet des deux côtés, et des tentatives lointaines comme principaux faits de jeu, à l’image de cette nouvelle situation niçoise, et ce tir au-dessus de Bah (30e).



Un vendredi qui s’annonce très chaud



Le chrono défilait, et alors qu’on s’approchait de la pause, Kodjo Peprah Oppong plaçait un coup de casque sur un coup franc botté par Clauss, mais le cuir ne terminait pas dans le cadre. Avec, tout de même, certaines polémiques liées à la VAR et l’arbitrage, avec ce pied-haut de Stassin dans sa surface, alors que les Verts réclamaient un penalty en leur faveur quelques minutes plus tôt pour une faute sur Gadegbeku. Diouf coupait un centre d’Appiah pour Stassin (45e+4) pour mettre fin à cette première période assez pauvre en occasions. Au retour des vestiaires, Puel faisait quelques ajustements tactiques, avec l’entrée d’Abdi à la place de Gouveia, renforçant son couloir gauche. Sur ce début de deuxième acte, c’est l’équipe de Philippe Montanier qui dominait, confisquant le ballon. Mais très vite, les Niçois reprenaient le contrôle.



C’était en revanche une possession assez stérile, avec des Stéphanois globalement assez sur la défensive et avec une attitude assez attentiste, bloquant bien les lignes de passe et ne laissant que très peu d’espaces. Les Verts, avec un Davitashvili assez actif devant, entraient cependant dans un temps fort, avec, par exemple, une volée de Boakye juste au-dessus de la barre niçoise (61e).



A noter qu’à la 70e, il n’y avait toujours pas eu le moindre tir cadré dans la rencontre (même statistique au coup de sifflet final), et on sentait des corps assez fatigués, notamment côté niçois, avec les troupes de Claude Puel qui accusaient le coup de la finale de Coupe.



Il fallait aussi signaler le très bon match de Bernauer dans la charnière stéphanoise, avec plusieurs interventions décisives dans sa surface. Malgré une fin de match plutôt à l’avantage des locaux, supérieurs sur le plan physique, ainsi que 7 minutes de temps additionnel, le score n’a pas bougé. Rendez-vous vendredi à Nice pour le match retour, à huis clos on le rappelle !