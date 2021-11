Convocation de Barthélémy Dias: Khalifa Sall dénonce l'instrumentation de la justice et appelle à la mobilisation

Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, candidat désigné de la coalition Yewwi Askan Wi pour la Ville de Dakar, a été convoqué par la Cour d’appel de Dakar, au lendemain du dépôt des dossiers d’investiture. Khalifa Sall y voit une volonté manifeste du régime en place de restreindre illégalement les droits de son ami. Il dénonce une instrumentalisation de la justice et appelle les Dakarois à la mobilisation le 10 novembre.



« Le moment choisi par le juge de la 3ème chambre de la Cour d’Appel révèle la volonté manifeste du régime en place de restreindre, illégalement, les droits à la liberté de mouvement d’un candidat qui porte l’ambition d’une vingtaine de partis et mouvements politiques », a dénoncé l'ex-maire de Dakar.



Pour lui, « la sélectivité parmi les dossiers judiciaires à traiter compromet les missions que la justice sénégalaise est censée assurer en matière d’égalité des citoyens devant la loi ».



Khalifa Sall a dénoncé vigoureusement l’instrumentation de la justice à des fins politiques et en appelle au respect des droits et des garanties constitutionnelles du candidat Barthélémy Dias. Il a appelé toutes les Dakaroises et tous les Dakarois à se mobiliser le 10 Novembre 2021 pour "accompagner Barthélémy Dias au tribunal et défendre leur candidat".