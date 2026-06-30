Convocation des maires par le ministre Moussa Fofana : Abass Fall soupçonne "un projet de report des locales"

Le ministre Moussa Bala Fofana convoque les maires au CICAD le 02 juillet. La réunion portera sur l’Acte IV de la décentralisation, la réforme des pôles territoires et le consensus des territoires. L’information a été relayé par le maire Abass Fall sur ses réseaux sociaux. Il confirme sa présence mais pose une ligne rouge très claire. « En tant que maire, nous y serons mais il n’est nullement envisageable de vouloir profiter de cette rencontre pour vouloir reporter les élections locales », prévient-il.



L'élu compte s'opposer fermement à toute manipulation du calendrier électoral. « Nous y serons donc pour le dire à haute voix si tel est le dessein de cet appel », ajoute l'édile. Abass Fall conteste d'ailleurs l'opportunité de ce nouveau rendez-vous. Il rappelle qu'une rencontre similaire a déjà eu lieu récemment, sans le président de la République. « Pourquoi vouloir en faire un autre à cette période ? Nous aurons certainement la réponse le 02 juillet », s'interroge le maire en conclusion de son texte.