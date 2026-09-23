Coopération Sénégal-Cameroun : une mission d’experts réunie à Dakar sur l’économie de la santé

Les experts camerounais et sénégalais se sont réunis du 14 au 18 septembre 2026 au Sénégal dans le cadre d'une mission d’échange consacrée à l’approche « Des données aux politiques » (D2P). L'initiative visait à renforcer l'institutionnalisation de ce modèle, tout en axant les travaux sur l’économie de la santé, la communication et le plaidoyer fondé sur des données probantes.



Les participants ont analysé les méthodologies clés de l'économie de la santé, en abordant les études coût-efficacité, coût-bénéfice, le retour sur investissement et l’impact budgétaire, dans l'objectif de favoriser la prise de décision éclairée. Le programme a été structuré autour de visites auprès d'organismes producteurs et utilisateurs de données, combinées à des sessions sur la valorisation de l'information stratégique et à la définition d’une feuille de route opérationnelle.



Les représentants des deux pays ont réaffirmé à cette occasion l’urgence de rationaliser la production, l’analyse et la diffusion des données sanitaires afin d'accroître l’impact des politiques de santé publique.