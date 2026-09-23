Mody Guiro (CNTS) exige la réintégration des travailleurs licenciés et annonce une grève générale les 21, 22 et 23 octobre

Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro, exige la réintégration sans condition des agents victimes de licenciements abusifs dans plusieurs directions générales et sociétés nationales depuis 2024. S'exprimant au micro de la Rfm dans le cadre d'une tournée nationale d'information, le responsable syndical a dénoncé les vagues de départs forcés constatées notamment au Port autonome de Dakar, à Dakar Dem Dikk ainsi qu'au Grand Théâtre.



Mody Guiro a rappelé que la question de ces licenciements, associée au non-paiement des salaires des agents des collectivités territoriales et aux dysfonctionnements du système de rémunération, figure au cœur des revendications du Front syndical pour la défense du travail. Face aux négociations infructueuses avec le gouvernement sur le respect des engagements du pacte social, le syndicaliste a annoncé un plan d'action d'envergure comprenant des sit-in et une marche nationale, qui débouchera sur un mot d'ordre de grève générale prévu les 21, 22 et 23 octobre.