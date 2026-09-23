CDC : les autorités du ministère des Finances interpellées sur le retard de la passation de service

Les autorités du ministère des Finances et du Budget sont interpellées par des sources internes pour constater le retard inédit observé dans l'organisation de la passation de service à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Soixante-douze heures après la nomination du directeur général par intérim consécutive au départ de Fadilou Keïta, accusé de traîner les pieds pour formaliser cette transition administrative.



Selon nos informations, ce ralentissement anormal suscite une vive préoccupation quant au respect des procédures réglementaires et à la continuité du service public au sein de la structure. Face à ce blocage inattendu, une intervention de la tutelle financière est réclamée afin de tirer au clair les raisons de cette situation et de faire respecter le calendrier d'installation de la nouvelle direction.

