Elimane Haby Kane (LEGS Africa) en deuil : Sa mère Fatou Kâ rappelée à Dieu à Dakar

Le président du think tank LEGS Africa et figure de la société civile sénégalaise, Elimane Haby Kane, est en deuil suite au rappel à Dieu de sa mère, Fatou Kâ. Le décès est survenu ce mercredi 23 septembre à l'Hôpital Principal de Dakar (HPD).
La défunte sera inhumée ce même mercredi à 17 heures au cimetière de Tefess, à Mbour, ville où sa dépouille a été acheminée. Les condoléances sont reçues au domicile familial de la défunte, situé au quartier Relais-Dialma de Mbour.
La défunte sera inhumée ce même mercredi à 17 heures au cimetière de Tefess, à Mbour, ville où sa dépouille a été acheminée. Les condoléances sont reçues au domicile familial de la défunte, situé au quartier Relais-Dialma de Mbour.
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