Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Elimane Haby Kane (LEGS Africa) en deuil : Sa mère Fatou Kâ rappelée à Dieu à Dakar



Elimane Haby Kane (LEGS Africa) en deuil : Sa mère Fatou Kâ rappelée à Dieu à Dakar
Le président du think tank LEGS Africa et figure de la société civile sénégalaise, Elimane Haby Kane, est en deuil suite au rappel à Dieu de sa mère, Fatou Kâ. Le décès est survenu ce mercredi 23 septembre à l'Hôpital Principal de Dakar (HPD).
 
La défunte sera inhumée ce même mercredi à 17 heures au cimetière de Tefess, à Mbour, ville où sa dépouille a été acheminée. Les condoléances sont reçues au domicile familial de la défunte, situé au quartier Relais-Dialma de Mbour.
Autres articles


Mercredi 23 Septembre 2026 - 14:52


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter