Coopération Sénégal–Turquie : Ousmane Beye évoque un objectif de 1 000 milliards F CFA et prévient sur la santé financière de l’État

L'économiste Ousmane Beye a salué la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie, y voyant une continuité positive dans les relations bilatérales entre les deux nations.



Selon M. Beye, cette visite pourrait avoir des retombées positives, notamment en matière d'investissements turcs au Sénégal. « Il paraît même qu’ils veulent relever le volume de la coopération bilatérale autour de 1000 milliards de F CFA », a-t-il affirmé. Cependant, il a également émis une mise en garde sur la situation financière de l'État sénégalais, qu'il qualifie de "problèmes aigus de trésorerie".



L'économiste a souligné que le Premier ministre a explicitement demandé un soutien budgétaire à la Turquie. Pour Ousmane Beye, cette demande est justifiée par les difficultés de la trésorerie de l'État. « L’État du Sénégal a des problèmes aigus de trésorerie. Je pense que l’État du Sénégal a besoin d’être perfusé sur le plan financier, sur le plan de la trésorerie », a-t-il déclaré sur les ondes de Iradio.

