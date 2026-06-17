Coopération Sénégal-USA : Cap vers la conclusion réussie du Sénégal Power Compact à 330 milliards FCFA

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, et la Chargée d’affaires de l’Ambassade des États-Unis, Jennifer Davis Paguada, ont réaffirmé leur engagement à mener à bien le Sénégal Power Compact. « Ce programme d'investissement de 330 milliards de F CFA (600 millions de dollars) vise à moderniser durablement le réseau électrique sénégalais ».



Lors d'une audience tenue le vendredi 12 juin 2026,selon les services dudit ministere, Cheikh Diba, et la Chargée d’affaires américaine, Jennifer Davis Paguada, ont salué les « avancées significatives » de ce programme d'investissement historique dédié au renforcement du secteur de l’électricité au Sénégal. Les parties ont salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets clés et ont réaffirmé leur engagement commun à poursuivre les efforts en vue de mener le Compact à une conclusion réussie.



Témoignant de l’importance stratégique de cette rencontre, les ministres en charge du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération ont également pris part aux discussions, aux côtés des représentants de l’équipe dirigeante du MCA-Sénégal II et de la Coordinatrice de sa Cellule d’appui. Selon la même source, cette mobilisation des autorités sénégalaises et américaines a permis de passer en revue « l'état d'avancement des chantiers électriques clés et de sceller une volonté commune de maintenir la cadence pour assurer une conclusion performante du Compact.





Au-delà des aspects techniques liés aux infrastructures énergétiques, Cheikh Diba et Jennifer Davis Paguada ont profité de cette tribune pour souligner la solidité durable du partenariat bilatéral entre Dakar et Washington. Les deux parties ont réitéré leur ambition partagée de capitaliser sur cette dynamique positive pour initier de futures initiatives conjointes, destinées à soutenir activement la croissance économique et le développement durable du Sénégal.