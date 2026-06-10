Coopération bilatérale : Le Président sénégalais reçoit un message de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Le Président de la République a accordé une audience ce matin à un envoyé spécial de son homologue mauritanien. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine de la République Islamique de Mauritanie, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, était le porteur de ce message écrit de Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.







Cette rencontre diplomatique au sommet a été l'occasion de réaffirmer la solidité des axes politiques entre les deux pays voisins. L'entretien a ainsi permis de confirmer « la volonté partagée des deux Chefs d'État de renforcer davantage les relations bilatérales entre Dakar et Nouakchott », une dynamique officiellement engagée « au bénéfice des deux peuples ».





Au-delà des simples protocoles de voisinage, les discussions ont mis en exergue la profondeur des liens qui unissent le Sénégal et la Mauritanie. Les deux nations se sont engagées à consolider un « partenariat stratégique et fraternel » qui se structure désormais « autour d'intérêts économiques convergents et d'une histoire commune ».

