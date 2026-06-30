Coopération : le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô reçoit le Chief of Ministers de la Sierra Leone

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô a reçu en audience, ce mardi 30 juin 2026, le Chief of Ministers de la Sierra Leone, le Dr David Moinina Sengeh. Le haut responsable sierra-léonais séjourne actuellement à Dakar dans le cadre des activités du Prix Yidan 2026, une initiative panafricaine qui vise à libérer le potentiel du continent dans le secteur de l'éducation.



L'avenir du système éducatif africain a constitué le cœur des échanges entre les deux chefs de gouvernement. Au-delà des questions d'enseignement, l'émissaire de Freetown a profité de cette rencontre officielle pour décliner les nouvelles ambitions de coopération bilatérale partagées par les deux États. Le Dr David Moinina Sengeh est ainsi largement revenu sur les perspectives de partenariats économiques et stratégiques entre le Sénégal et la Sierra Leone, ciblant tout particulièrement les secteurs clés des mines et des hydrocarbures.