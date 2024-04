Coopération médicale Tchéco-Sénégalaise : Plus de 800 patients opérés gratuitement à l'hôpital régional de Thiès

Lors d'une récente visite du maire de Thiès (70 kilomètres de Dakar), Babacar Diop, à l'hôpital régional, la cheffe de la Mission tchèque, Josefina Zakova, a révélé que le Programme médical et humanitaire du gouvernement tchèque (Medevac) avait permis d'opérer gratuitement plus de 800 patients entre 2017 et fin 2023. « De 2017 à 2023, nous avons pu opérer gratuitement quelque 837 patients », a déclaré Josefina Zakova.



Dans le cadre de la coopération décentralisée, une équipe de médecins tchèques se rend chaque année à l'hôpital régional de Thiès pour effectuer des opérations chirurgicales gratuites. Cette année, ils sont revenus avec une spécialité supplémentaire : la Neurochirurgie, qui s'ajoute aux trois autres qu'ils offrent, à savoir : la Traumatologie, la Gynécologie et l'ORL, rapporte L'Observateur. Depuis le début des opérations lundi, ils ont opéré 24 patients jusqu'au jeudi, avant-veille de la fin de la mission, sur les 30 patients qui avaient été sélectionnés.