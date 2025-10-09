Coopération militaire: poursuite du rapprochement entre Tunis et Alger

C'est à la tête d'une délégation militaire de haut niveau que le ministre de la Défense tunisien a fait son déplacement à Alger afin de finaliser la signature de l'accord qui, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, constitue « une étape marquante dans l’histoire des relations entre les deux pays » et une « avancée majeure » dans le renforcement de leur coopération militaire.



À l'issue de la signature, le chef d'état-major algérien a dit que « l'Algérie tient à renforcer ses relations bilatérales avec la Tunisie dans divers domaines, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. »



« Renforcer l’action commune »

« Nous pensons en Algérie, souligne -t-il encore, que la sécurité et la stabilité de nos deux pays nécessitent le plus haut niveau possible de coordination et de coopération. Les défis sécuritaires, économiques et géopolitiques auxquels notre région est confrontée nous obligent aujourd’hui, plus que jamais, à renforcer l’action commune. »



De son côté, le ministre Khaled Sehili a souligné la nécessité de développer la formation, l’entraînement et l’échange d’informations, tout en intensifiant la participation aux exercices militaires organisés par l’un ou l’autre pays. Cet accord, qui complète celui signé en 2001, élargit le champ de la coopération militaire et marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique tuniso-algérien.