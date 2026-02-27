Guinée-Bissau : Le bilan de l'incendie de Bafatá s'alourdit à 9 morts

Le bilan de l’incendie meurtrier survenu le 13 février à Bafatá s'élève désormais à 9 décès. L’une des cinq victimes, transférées au Sénégal pour des soins spécialisés est décédée, portant le nombre total de morts à neuf (9). Le sinistre, provoqué par l'explosion d'une station-service de fortune dans le centre du pays, a fait plus de 160 victimes, dont une centaine de blessés plus ou moins graves toujours sous surveillance médicale.



Selon les autorités sanitaires, 49 patients restent hospitalisés, certains présentant des brûlures critiques couvrant jusqu’à 70 % de la surface corporelle. Le ministre de la Santé, Quinhim Nantote, a toutefois précisé que l’état des blessés restés à l'hôpital national Simão Mendes est jugé stable par les équipes techniques.