Coopération sécuritaire : Le ministre de l’Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé en mission à Paris pour les JOJ Dakar 2026

Le ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué une visite de travail à Paris du 22 au 25 juin 2026, marquée par le renforcement stratégique de la coopération sécuritaire et territoriale entre le Sénégal et la France.



Au cœur de ce séjour, un entretien bilatéral s'est tenu à la Place Beauvau avec son homologue français, Laurent Nunez, en présence de l'ambassadeur du Sénégal en France, Baye Moctar Diop, et de leurs collaborateurs respectifs. Les discussions ont principalement acté le point sur les dispositifs opérationnels déployés pour accompagner l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement historique prévu en fin d'année au Sénégal. À l'issue de cette rencontre, le ministre français s'est félicité sur son compte X d'un premier échange dense et d'un bilan complet autour de cet appui olympique.



La visite a également débouché sur la signature d’un arrangement administratif destiné à consolider les échanges d’expertise et la collaboration institutionnelle dans le domaine de l’administration territoriale. Ce rapprochement s'inscrit dans la continuité des relations historiques franco-sénégalaises, avec pour priorité immédiate la réussite du tout premier événement olympique du continent africain.