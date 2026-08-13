Coopération sécuritaire : le Sénégal et la Mauritanie lancent des patrouilles fluviales conjointes

Dans le cadre de la coopération en matière de défense et de sécurité, les unités de la Zone militaire N°2 et leurs homologues mauritaniennes ont lancé ce 13 août 2026 la première journée des patrouilles fluviales conjointes.



Selon une note d'information, cette opération a mobilisé des moyens nautiques des unités de fusiliers marins appuyés par des personnels de la police et de la gendarmerie.



Les unités vont sillonner plusieurs localités de part et d’autre de la frontière. Ce jeudi, elles ont visité les localités de TASSEM ET SINTHIANE DIAMA. Ces activités sont régulièrement conduites dans le but de renforcer la surveillance et la sécurisation de la frontière commune et de rassurer les populations.